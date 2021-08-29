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Türkiye yeniden Fransa’nın kırmızı listesinde

29.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs rakamlarındaki gelişme ve yeni varyantlardaki yayılma üzerine Fransa seyahat listesini güncelledi.

Buna göre Türkiye yeniden "kırmızı bölge" olarak derecelendiriliyor.Koronavirüs pandemisindeki gelişmeler ve daha da tehlikeli olan varyantların yayılması üzerine Fransa ülkeye seyahat konusundaki tedbirlerini güncelledi. Buna göre 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59'dan itibaren Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacak. Şimdiye kadar turuncu bölge diye nitelenen ülkeler arasında yer alıyordu.

Yeni derecelendirmeden kaynaklanan tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişilerin muaf tutulacağı açıklandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan detaylı açıklamada, aşılanmamış kişilerden havayolu ile seyahat ediyorlarsa uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi beyan etmeleri istendiği bildiriliyor. Bu kişilerin ayrıca Fransa’ya ulaştıktan sonra da antijen testi yaptırma yükümlülüğü bulunduğu da belirtiliyor. 12 yaşından küçük çocukların söz konusu yükümlülükten muaf tutulduğu belirtiliyor.

Aşılanmamış kişilerin ayrıca Fransa’ya gittikten sonra, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi tutlmaları da söz konusu. Karantina kurallarına uyulup uyulmadığının Fransız emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edileceği ve ihlal tespiti halinde en az 1000 euro para cezası verilebileceği de hatırlatılıyor.

Ayıca koronavirüs enfeksiyonuna dair herhangi bir semptom taşımadıklarına, seyahatlerinden önceki 14 günlük süre zarfında Covid-19 virüsü taşıdığı teyit edilmiş bir vaka ile temaslı olduklarına dair bilgilerinin olmadığına ve sadece onbir yaşından büyük yolcular için geçerli olmak üzere, ulusal topraklara vardıklarında olası SARS-CoV-2 tespiti için bir teste veya virolojik tarama amacıyla biyolojik bir teste tabi tutulmalarını kabul ettiklerine dair yeminli bir beyanda bulunmaları da talep ediliyor.

DW/ETO,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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