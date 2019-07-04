Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Kurulu'nda

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Kurulu'na bir kez daha iki yıllığına üye seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, IOC Yürütme Kurulu seçimleri dün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

IOC'ye üye 150 ülkeden 118'inin hazır bulunduğu ve oy kullandığı seçimler sonucunda Türkiye Birinci Seçim grubundan Yürütme Kuruluna 2019-2021 dönemi için iki yıllığına yeniden üye oldu.

Açıklamada, "Türkiye’nin 40 sandalyeli Yürütme Kurulu’na bir kere daha üye olarak seçilmesi, ülkemizin IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında uluslararası alandaki güçlü konumunun bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

1960'da kurulan IOC, UNESCO uzman alt organlarından biri olarak okyanusların ve kıyı alanlarının doğası ve buralarda bulunan, canlı ya da cansız kaynaklar hakkında üye ülkelere araştırmalar yaptırıyor ve bu alanda taraflar arasında uluslararası iş birliğini geliştiriyor.

IOC, BM sistemi içinde deniz bilimi alanındaki tek yetkili kuruluş olma özelliğini taşıyor. IOC, uluslararası iş birliği yoluyla sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistemleri, iklim değişikliğiyle mücadele, denize yönelik zararlara ilişkin erken uyarı sistemleri geliştirilmesi ve deniz bilimi alanındaki bilgi düzeyinin arttırılmasına ilişkin hedeflere ulaşılmasını amaçlıyor.

