HABER

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

İzmir Ödemiş'te komşu çocuğu Ceylin Atik'i öldüren çift hakim karşısına çıktı. Çiftin, Ceylin'i çocuklarıyla oynama bahanesiyle eve çağırıp katlettiği belirlendi. Daha önce cinayeti itiraf eden sanık Serkan Türkmen "Ben işinde gücünde olan bir insanım. Cinayeti bir gün sonra eşim Şükriye'den öğrendim. Tahliyemi istiyorum. Suçsuzum." dedi

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

İzmir'in Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Tutuklu sanık Serkan Türkmen cinayetle ilgisi olmadığını savunarak, "Ben işinde gücünde olan bir insanım. Cinayeti bir gün sonra eşim Şükriye'den öğrendim. Tahliyemi istiyorum. Suçsuzum." dedi.

DEDEDEN KAHREDEN SÖZLER

Tutuklu sanık Şükriye Türkmen ise önceki ifadelerini tekrarladığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti eksik dosyaların giderilmesi, dinlenmeyen tanığın dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan dede Mustafa Atik, "Sanık Şükriye çocuğunu göremediğinden bahsediyor. Ya benim çocuğum ne olacak. Hiçbir zaman göremeyeceğim. Adalet gecikse de er veya geç yerini bulacaktır. Bundan kaçış yoktur." diye konuştu.

images

NE YAŞANMIŞTI?

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi Serkan Türkmen, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtilen karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı.

Raziye Ö, ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sanıklar Şükriye Türkmen ve Serkan Türkmen hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kadının üvey annesi Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

ceylin8802-2


PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Halk ozanlarından dolar protestosuHalk ozanlarından dolar protestosu
Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdıSiirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceylin Atik cinayet izmir Ödemiş serkan türkmen

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.