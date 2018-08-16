Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

İzmir'in Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Tutuklu sanık Serkan Türkmen cinayetle ilgisi olmadığını savunarak, "Ben işinde gücünde olan bir insanım. Cinayeti bir gün sonra eşim Şükriye'den öğrendim. Tahliyemi istiyorum. Suçsuzum." dedi.

DEDEDEN KAHREDEN SÖZLER

Tutuklu sanık Şükriye Türkmen ise önceki ifadelerini tekrarladığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti eksik dosyaların giderilmesi, dinlenmeyen tanığın dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan dede Mustafa Atik, "Sanık Şükriye çocuğunu göremediğinden bahsediyor. Ya benim çocuğum ne olacak. Hiçbir zaman göremeyeceğim. Adalet gecikse de er veya geç yerini bulacaktır. Bundan kaçış yoktur." diye konuştu.

NE YAŞANMIŞTI?

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında evin sahibi Serkan Türkmen, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtilen karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı.