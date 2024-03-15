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Türkiye'yi ayağa kaldıran kazada baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı! "Oğlumun Türkiye'ye gelmesi..."

15.03.2024 14:09
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Türkiye'nin konuştuğu olayda Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet vermişti. Olay sonrası Eylem Tok oğlunu alıp önce Mısır'a ardındansa ABD'ye kaçmıştı. Olaya ilişkin soruşturmada, baba Bülent Cihantimur bugün 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi. Cihantimur'un Oğuz Murat Aci'nin ailesiyle temasta olduğunu belirttiği ifadesinde oğlunun Türkiye'ye gelerek Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

1 Mart tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Anne Tok'un oğlu ile ABD'ye kaçması üzerine Türkiye adeta ayağa kalkmış ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde baba Bülent Cihantimur, ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi. Cihantimur'un ifadesinin detayları ortaya çıktı!

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"OĞLUMUN TÜRKİYE GELMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gazeteci Kenan Taş, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirilen baba Bülent Cihantimur'un ifadesine ulaştı.

Taş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Cihantimur'un verdiği ifade şu şekilde:

"Vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum..."

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YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

17 yaşındaki T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'a yurt dışı yasağına ek olarak imza şartı da getirildi.

KAÇAK ANNE VE OĞLUNUN ABD'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ İNFİALE YOL AÇMIŞTI

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'da görüntülenmişti.

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Fotoğrafları ABD’de yaşayan gazeteci Razi Canikligil paylaşmıştı. Canikligil paylaşımında, “ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti” ifadelerini kullanmıştı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

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Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.’yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan Mısır’a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

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Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında ’suçluyu kayırma’ suçundan, şüpheli T.C. hakkında ’bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.

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Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD’ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.

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Ayrıca baba Bülent Cihantimur’a ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

(İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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bülent cihantimur kaza Eylem Tok
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