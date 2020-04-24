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Türkiye'yi dünyaya böyle tanıtıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Show Me Turkey projesi ile Türkiye'nin az bilinen güzelliklerini dünyaya tanıtan fotoğraf ve video sanatçısı Halil Bekar, 2 yıllık ilk projesinin ardından 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı ikinci projesini de tamamladı.

Fotoğraf ve video sanatçısı, aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, ’Show me Turkey’ adını verdiği projeyle Türkiye’de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile etkileyici görüntüler kaydetti. İngilizce olarak seslendirdiği videoları kurgulayan Bekar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce kişiye ulaşmayı başardı.

Bekar bugüne kadar Anadolu’nun birçok şehrini gezip belgesel tadında görüntüler çekerek kurguladı.

Halil Bekar, Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda ’Show me Turkey’ projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye’yi Göster projesinin birincisinin çekimleri yaklaşık 2 yıl sürdü. İkinci projeyi de yaklaşık 1 yılda tamamladım. Bu proje ile beraber amacım Türkiye’yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik, çok güzel görüntüler aldık. Ben zaten halihazırda fotoğraf ve videolar çekiyordum. Ama bunu nasıl proje haline getirebilirim, ülkeme fayda sağlayabilirim derdindeydim. Böyle bir proje aklıma geldi. Şehirleri tanıtırken en büyük kıstasım doğru zamanda doğru şehirde olmak. Daha az bilinen ama potansiyeli yüksek yerlere de gitmeye özen gösteriyorum. Favori bir yerim yok, Türkiye’de o kadar güzel yerler var ki" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fotoğraf sanatçısı Show Me Turkey Halil Bekar

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