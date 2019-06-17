Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

23 Haziran'daki İstanbul seçimleriyle ilgili tarihi yayının son anları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında karşılıklı jestleşmelerine sahne oldu. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım için, "Buradan çıkışta kendisi de uygun görürse iki hanımefendinin beraber olduğu bir fotoğrafı vermek isterim. Bu şehrin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Adayların dışında üretilen dilleri bir kenara bırakalım." teklifinde bulundu. Binali Yıldırım ise bu teklifi kabul ederek karşılık olarak "Ekrem Bey’i çaya davet ediyorum." dedi.

Program sonrasında twitter aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya o anları paylaştı. İsmail Küçükkaya paylaşımında, "İşte tarihi fotoğraf. İmamoğlu ve Yıldırım Aileleri açık oturumdan sonra beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Teşekkürler TÜRKİYEM." ifadelerini kullandı. İşte Küçükkaya'nın o paylaşımı:

İşte tarihi fotoğraf. İmamoğlu ve Yıldırım Aileleri açıkoturumdan sonra beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Teşekkürler TÜRKİYEM. pic.twitter.com/OG8YRD2KU8 — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 16 Haziran 2019

Ekrem İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ülkemizin demokrasi süreci adına önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Bu önemli buluşmayı böylesine güzel bir fotoğrafla da taçlandırdık. Sayın Binali Yıldırım’a, İsmail Küçükkaya’ya, emek veren teknik ekibe ve bizleri izleyen milyonlara teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu akşam ülkemizin demokrasi süreci adına önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Bu önemli buluşmayı böylesine güzel bir fotoğrafla da taçlandırdık. Sayın Binali Yıldırım’a, İsmail Küçükkaya’ya, emek veren teknik ekibe ve bizleri izleyen milyonlara teşekkürlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/j4WZspr3Ki — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 16 Haziran 2019



