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Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 00:40 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ortak canlı yayında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Canlı yayın sonrası İmamoğlu ve Yıldırım aileleri ile birlikte gazetecilere görüntü verdiler.

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

23 Haziran'daki İstanbul seçimleriyle ilgili tarihi yayının son anları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında karşılıklı jestleşmelerine sahne oldu. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım için, "Buradan çıkışta kendisi de uygun görürse iki hanımefendinin beraber olduğu bir fotoğrafı vermek isterim. Bu şehrin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Adayların dışında üretilen dilleri bir kenara bırakalım." teklifinde bulundu. Binali Yıldırım ise bu teklifi kabul ederek karşılık olarak "Ekrem Bey’i çaya davet ediyorum." dedi.

Program sonrasında twitter aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya o anları paylaştı. İsmail Küçükkaya paylaşımında, "İşte tarihi fotoğraf. İmamoğlu ve Yıldırım Aileleri açık oturumdan sonra beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Teşekkürler TÜRKİYEM." ifadelerini kullandı. İşte Küçükkaya'nın o paylaşımı:

Ekrem İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ülkemizin demokrasi süreci adına önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Bu önemli buluşmayı böylesine güzel bir fotoğrafla da taçlandırdık. Sayın Binali Yıldırım’a, İsmail Küçükkaya’ya, emek veren teknik ekibe ve bizleri izleyen milyonlara teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (17)Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (17)
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)
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Anahtar Kelimeler:
ak parti Ekrem İmamoğlu CHP binali yıldırım ismail küçükkaya

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