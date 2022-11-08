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Türkiye'yi hedef almıştı! Macron'un skandal sözlerine Ömer Çelik'ten sert tepki: Türk milletinden özür dilemesi gerekirken..."

08.11.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal açıklamalarına sert tepki geldi. Çelik, Macron'un Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınadıklarını belirtirken "Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi hedef almıştı! Macron'un skandal sözlerine Ömer Çelik'ten sert tepki: Türk milletinden özür dilemesi gerekirken..."

Fransa lideri Macron'un Türkiye'yi hedef aldığı açıklamaya Ömer Çelik sert sözlerle karşılık verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz.
Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir.
Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır.

Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sn Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır.

Macron’un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır. Macron, bu tutumu ile NATO’nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir."

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