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  4. Türkiye'yi kahreden kazadaki zik zak bilmecesi çözüldü! Adana'da bir aile yok olmuştu: "Bunlardan biri yapılsa hayatta ölmezlerdi"

Türkiye'yi kahreden kazadaki zik zak bilmecesi çözüldü! Adana'da bir aile yok olmuştu: "Bunlardan biri yapılsa hayatta ölmezlerdi"

23.07.2024 13:49
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23.07.2024 13:49
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Türkiye, Adana'da baraj gölüne uçarak yok olan 4 kişili ailenin yaptığı kazayı konuşuyor. Kahreden kazanın görüntülerinde aracın bir anda zik zak yapmaya başlaması dikkat çekmişti. Trafik uzmanları zik zakın nedenini açıkladı. Ayrıca "Bunlardan bir tanesi yapılsaydı belki bu beyaz araç bu kazayı yaşamayacaktı" denerek kazanın gerçekleşmesine yol açan etkenler sıralandı. Bariyer sistemi, sollama ihlalleri gibi vurgulanan detaylar dikkat çekti.

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil kontroldenn çıkarak bariyere çarptı, ardından Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Ailenin yok olduğu feci kazayla ilgili trafik uzmanları çarpıcı detayları anlattı.

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"BU OLSAYDI 4 KİŞİ ÖLMEZDİ"

**CNN Türk'e konuşan Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe şunları söyledi:

Görüntüye baktığımız zaman güzergah üzerinde çift beyaz düz çizgi var yani sollama yapılmaz demektir. Görüntülerde birçok araba hatalı sollama yapıyor. Araba neden zik zak yapmaya başladı bunu konuşmamız gerekiyor. Belki bir lastik patlamasıyla savrulma başlamış olabilir. Ya da diğer taraftan bir sağlık kalp kriz gibi problemle başlamış olabilir. Ya da araç içerisindeki istenmedik bir kavga meselesiyle sürücünün hâkimiyeti kaybolmuş olabilir. Ne olsa bu 4 kişi ölmezdi, hayatta kalırdı? O bariyerlerden aşağı düşmeyecek şekilde bir bariyer sistemi olsaydı… Suya düştüğünüzde aracın camları kapıları açılmaz. Sudan nasıl çıkacağınız bilmek gerekir. Görüntüler öyle bir noktaya gelmiş ki kaza adeta geliyorum demiş.

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"BAŞKALARININ YAPTIĞI HATAYI KAPATMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Başkalarının yaptığı hatayı görerek o hatayı kapatarak araç kullanmaktan başka çaremiz yok. Sinirlenmeyle ya da sinir ile arabadan inmeyle ya da hızlanmanızla kazayı önleyemezsiniz Güvenli sürüşün 1. kuralı araca binmeden evvel kafaca hazır olmayla başlamalı.

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"ZİK ZAKIN SEBEBİ BU"

**Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Yiğit Dedeoğlu'nun kazaya ilişkin açıklaması ise şöyle:

Maalesef burada yine hatalar zincirleme şeklinde meydana geliyor. Bir bölünmüş yol çizgisi görüyoruz, sollama yapılmaması gereken bir yolda sürücüler. Arkadaki sürücü sinyal vermeden, tamamen kuralsız şekilde sollamaya çıkıyor. Daha sonra önündeki araç sollamaya çıkıyor, aynaya da bakmıyor. En arkadaki araç fren yaparken o esnada merhumların olduğu araç bir anda sola manevra yapmak istiyor, önündeki aracı sollamak istiyor. İşte tam o sırada soldaki aynadan arkadaki araçları fark ediyor, son anda yaptığı manevra yüzünden araç ağırlık merkezini kaybediyor. Ani direksiyon çevirmekten kaynaklı ağır merkezi transferi oluyor. Buradaki zik zakın sebebi bu. Savrulmayla birlikte kontrolü kaybediyor.

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"BUNLARDAN BİRİ YAPILSAYDI BELKİ KAZA OLMAYACAKTI"

Arkadaki araçları gördükten sonra panikle yapılan bir direksiyon hareketi aracın hakimiyetini kaybettiğini net bir şekilde görüyoruz. Burada hiçbir aracın sinyal vermediğini, sollama yapılamaz yerde şerit değiştirdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yapılsaydı belki bu beyaz araç bu kazayı yaşamayacaktı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan ile Mete Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda zikzak çizmesi ve ardından bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi yer aldı.

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NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığı detaylara göre; Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı. Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin cenazeleri Kozan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

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AW252284_08Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Seyhan baraj gölü
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