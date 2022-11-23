HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'yi korkutan depremde panik anları! 3. kattan atlayışı kamerada... İstanbul'daki yaralının Nijeryalı olduğu anlaşıldı "Daha önce hiç deprem görmedim"

Türkiye'yi korkutan depremde panik anları! 3. kattan atlayışı kamerada... İstanbul'daki yaralının Nijeryalı olduğu anlaşıldı "Daha önce hiç deprem görmedim"

23.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabaha karşı Düzce'de meydana gelen, İstanbul, Ankara, Bursa ve Sakarya başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen deprem tüm Türkiye'de büyük panik yarattı. Depremden sonra sarsıntıyı şiddetli hisseden illerden ürküten haberler de geldi. Bolu'da deprem olduğu sırada oturduğu apartmanın üçüncü katından atlayan bir gencin yaralandığı öğrenildi. Gencin balkondan düşme anı kameralara yansıdı. Öte yandan Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı da yaralandı.

Tüm Türkiye yeni güne korkutan bir deprem haberiyle uyandı. Saat 04.08'de meydana gelen Düzce, Gölyaka merkezli ve AFAD verilerine göre 5.9 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ilde hissedildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya, İzmit ve Bolu'da da şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından kaygılandıran haberler geldi. Son verilere göre depremde 35 yaralının olduğu belirtilirken depremin hissedildiği illerden olan Bolu'da bir kişinin panikle camdan atladığı öğrenildi. Diğer yandan Düzce'de de panikleyerek balkondan atlayan bir Nijeryalı'nın yaralandığı kaydedildi. İşte Düzce depremi ile ilgili detaylar...

d1

KOLUNDA 2 KIRIK VAR

Bolu'daki Cumhuriyet Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katında oturan 28 yaşındaki Çağdaş Laçin, deprem sırasında panikleyip oturduğu dairenin camından aşağıya atladı.

d3

Atladıktan sonra beton zemine düşen Laçin'in yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans gelirken Laçin ambulansla Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kolunda 2 kırık olduğu tespit edildi.

d4

O ANLAR KAMERADA

Yaralanan genç, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Laçin'in binadan düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı... İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

-istanbulda-deprem-sirasinda-balkondan-atlayan-nijeryali-yaralandi_8938_dhaphoto2

DEPREM SIRASINDA BALKONDAN ATLAYAN NİJERYALI ŞAHIS DA YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

-istanbulda-deprem-sirasinda-balkondan-atlayan-nijeryali-yaralandi_8938_dhaphoto3

"DAHA ÖNCE HİÇ DEPREM GÖRMEDİM"

İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke (31) olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı.

-istanbulda-deprem-sirasinda-balkondan-atlayan-nijeryali-yaralandi_8938_dhaphoto4

Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.

-istanbulda-deprem-sirasinda-balkondan-atlayan-nijeryali-yaralandi_8938_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan açıkladı, MSB bu görüntüleri paylaştı!Erdoğan açıkladı, MSB bu görüntüleri paylaştı!
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması! 'Güzel sonuçlar geldi'Bakan Akar'dan F-16 açıklaması! 'Güzel sonuçlar geldi'
Şehit öğretmenden unutulmayacak kahramanlık! Faciayı önlediŞehit öğretmenden unutulmayacak kahramanlık! Faciayı önledi
Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce

En Çok Okunan Haberler

Depremden hemen önceydi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Depremden hemen önceydi! Tüyler ürperten ses kaydı ortaya çıktı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

Depremin ardından 'riskli bölge' diyerek orayı işaret etti

Depremin ardından 'riskli bölge' diyerek orayı işaret etti

İlginizi Çekebilir

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.