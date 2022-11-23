Türkiye'yi korkutan depremde panik anları! 3. kattan atlayışı kamerada... İstanbul'daki yaralının Nijeryalı olduğu anlaşıldı "Daha önce hiç deprem görmedim"

Tüm Türkiye yeni güne korkutan bir deprem haberiyle uyandı. Saat 04.08'de meydana gelen Düzce, Gölyaka merkezli ve AFAD verilerine göre 5.9 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ilde hissedildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya, İzmit ve Bolu'da da şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından kaygılandıran haberler geldi. Son verilere göre depremde 35 yaralının olduğu belirtilirken depremin hissedildiği illerden olan Bolu'da bir kişinin panikle camdan atladığı öğrenildi. Diğer yandan Düzce'de de panikleyerek balkondan atlayan bir Nijeryalı'nın yaralandığı kaydedildi. İşte Düzce depremi ile ilgili detaylar...

KOLUNDA 2 KIRIK VAR

Bolu'daki Cumhuriyet Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katında oturan 28 yaşındaki Çağdaş Laçin, deprem sırasında panikleyip oturduğu dairenin camından aşağıya atladı.

Atladıktan sonra beton zemine düşen Laçin'in yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans gelirken Laçin ambulansla Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kolunda 2 kırık olduğu tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaralanan genç, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Laçin'in binadan düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DEPREM SIRASINDA BALKONDAN ATLAYAN NİJERYALI ŞAHIS DA YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"DAHA ÖNCE HİÇ DEPREM GÖRMEDİM"

İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke (31) olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı.

Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" dedi.



