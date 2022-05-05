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Türkiye'yi sarsan 'Asiye Atalay' cinayeti! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

05.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cinayete kurban gitmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Ümit K., Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Saplantılı ve suç makinesi olduğu ortaya çıkan Ümit K.'nın Emniyet'teki sorgusunda ilk ifadeleri de ortaya çıktı.

Türkiye'yi sarsan 'Asiye Atalay' cinayeti! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Asiye Nur Atalay'ı korkunç şekilde öldürdükten sonra yakalanarak gözaltına alınan Ümit K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ümit K. burada polislere ifade verdi. Ümit K. sorgusunda Asiye Nur Atalay'ı kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi. Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kez polise geliş kaydı bulunan şüpheli Ümit K., sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

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Öte yandan şüpheli Ümit K.'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi.
Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)

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NE OLMUŞTU?

19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Asiye Atalay saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkisi arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra Ümit K. koşarak kaçtı.

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