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Türkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı... Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis etti

05.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan tartışmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp'in müzisyen Onur Şener'i darp ederek öldürmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili, Onur Şener'in kız arkadaşı şüphelileri teşhis etti.

Türkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı... Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis etti

Türkiye, müzisyen Onur Şener'in solistlik yaptığı eğlence mekanında istek şarkıyı söylememesi üzerine canice katledilmesini konuşmaya devam ediyor. Son olarak darp sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener'in kız arkadaşı Pelin T.'nin şüphelileri teşhis ettiği bildirildi. İşte detaylar...

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2 Ekim gecesi Ankara Çankaya’da bulunan bir eğlence mekanında solist olarak sahne alan Onur Şener, istek şarkı yüzünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp’in darp etmesi sonucu hayatını kaybetti.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener’in kız arkadaşı Pelin T., zanlıların ikisini sorgu odasında, birini de fotoğrafından teşhis etti.

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NE OLMUŞTU?

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bardak kırığıyla boğazından ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. (AA-İHA)

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