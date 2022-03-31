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Mahra'nın ölümü Türkiye'yi sarmıştı! Öğretmeni bilinmeyenleri anlattı: 'Kesinlikle gösterilecek öğrenciydi'

31.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla haftalarca yaşam mücadelesi veren Mahra'dan haftalar sonra gelen acı haberle tüm Türkiye yasa boğulmuştu. 9 yaşındaki Mahra'nın arkadaşlarının üzüntülerinden dolayı okula gelemediği öğrenildi. Mahra'nın öğretmeni Erdal Özdemir'in öğrencisi hakkında anlattıkları ise acıları tazeledi.

Mahra'nın ölümü Türkiye'yi sarmıştı! Öğretmeni bilinmeyenleri anlattı: 'Kesinlikle gösterilecek öğrenciydi'

9 yaşındaki Mahra Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkmış, kamyon çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Küçük Mahra hastaneye kaldırıldıktan 23 gün sonra yaşamını yitirmişti. Mahra’nın öğretmeni, öğrencis hakkında bilinmeyenleri anlattı. Öğretmen Erdal Özdemir, Mahra'nın örnek bir öğrenci olduğunu vurguladı.

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Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

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TÜRKİYE’Yİ AĞLATTI

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, Pazartesi günü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doktorların Mahra’yı kurtarmak için 45 dakika kalp masajı yaptığı da öğrenildi. Küçük kız, Belek Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Anne, baba ve erkek kardeşinin ise son kez tabutu öpmesi tüm Türkiye’yi gözyaşına boğmuştu.

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BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞAYAN ARKADAŞLARI OKULA GELEMEDİ

Mahra, Belek Mahallesi’nde bulunan Belek Limak İlk-Ortaokulu’nda 4-B sınıfı öğrencisiydi. Mahra’nın ölümün ardından büyük üzüntü yaşayan arkadaşları ise önceki gün kendi aralarında ailelerin de desteği ile karar alıp okula gitmeyerek, sıraları boş bıraktı.

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“KONUŞMALARI, HAREKETLERİ, ÇALIŞKANLIĞI VE KİŞİLİĞİ İLE DÖRT DÖRTLÜK BİR ÖĞRENCİYDİ”

Mahra’yı örnek bir öğrenci olarak tanımlayan Öğretmen Erdal Özdemir şöyle konuştu:

“Mahra, ’Örnek öğrenci nasıl olur?’ diye soru sorulsa kesinlikle gösterilecek bir öğrenciydi. Konuşmaları, hareketleri, çalışkanlığı ve kişiliği ile dört dörtlük bir öğrenciydi. Anne baba faktörü, aldığı eğitim ve aile terbiyesi kendi kişiliği o kadar bütünleşmişti ki benim her seferinde örnek öğrenci olarak göstereceğim öğrencilerin en başında geliyordu. Acı haberi alınca aileler kendi aralarında bir karar alarak çocukları okula göndermedi.”

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