Türkiye'yi şaşırtan çocuklar! 4 ayda değiştiler... Bu mahalledekiler yazın sarı, kışın siyah saçlı oluyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekerken, sodalı suyu ile de saçlarda renk değişimine neden oluyor.

AĞUSTOS AYINDA GÜNDEM OLMUŞLARDI

Özellikle sahildeki yerleşim birimlerinde yaşayan ve yaz aylarında sıklıkla Van Gölü'ne girenlerde görülen saç rengi değişimini Demirören Haber Ajansı (DHA), ağustos ayında gündeme getirdi.

4 AY SONRA NORMALE DÖNDÜLER

Merkez Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve yaz aylarında her gün Van Gölü'nde yüzdükleri için saçları sararan çocuklar, kış aylarının gelmesi ile birlikte normal hallerine dönerken, yaşanan bu değişim de görüntülendi.

Saç renkleri yavaş yavaş siyaha dönüşen çocuklar, bu durumdan memnun olduklarını belirtti. Mahallede yaşayan İdris Çikla (48) yaz aylarında her gün gölde yüzen tüm çocuklarda bu renk değişiminin yaşandığını anlattı.

'SAÇLARI SARARSIN, AMA CİLTLERİ YANMASIN'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji (Cildiye) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, bu durumun Van Gölü'nün sodalı suyun renk açıcı etkisinden kaynaklandığını söyledi. Özellikle çocuklarda güneş yanığı riskine dikkat çeken Prof. Dr. Özkol, "Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte çocuklar göle girmeyince saçlar tekrar normal rengini alıyor. Bunun direkt sodalı suyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çocukların son haline baktığımızda hepsinin saçlarının siyahlaştığını görebilirsiniz. Burada bizim en önemli mesajımız, çocukların güneşte yanmaması. Çünkü çocukluk çağındaki her bir güneş yanığı ileri yaşlarda cilt kanserine yol açıyor.

Dolayısıyla çocuklarımızın saçları sararsın, ama ciltleri yanmasın diyoruz. Nitekim onlar dört gözle yazı bekliyordur tekrar saçları sararsın diye. Biz daha önce de demiştik. Çocukların saç rengi uçlar kesildikten sonra kışın normal rengine dönüyor. Van Gölü suyunun açıcı etkisi var. Bu açıcı etkisi derinin üst tabakasını alıyor ve aynı saç açıcı gibi rengini açıyor. Van çok güzel bir rakıma sahip. Gölün de ışığı yansıtmasından dolayı mutlaka ciltlerine güneş kremi sürsünler" dedi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır