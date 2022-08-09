Türkiye'yi şoke eden Beyza Doğan cinayetinde flaş gelişme! Katili de öldü

16 yaşındaki Beyza Doğan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Saplantılı katil Salim Tekin, evine zorla girdiği Beyza Doğan'ı banyoda ensesinden vurarak öldürmüştü. Cinayeti işledikten sonra intihar girişiminde bulunan Tekin de hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetmişti. Doğan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya gönderilmişti.
Cinayeti işledikten sonra intihar girişiminde bulunan Salim Tekin ise ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı.
Tekin, tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum