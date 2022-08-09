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Türkiye'yi şoke eden Beyza Doğan cinayetinde flaş gelişme! Katili de öldü

09.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Salim Tekin (28), saplantılı olduğu Beyza Doğan'ı (16) evine zorla girerek öldürmüştü. Kan donduran cinayeti işleyen Tekin, Doğan'ı öldürdüğü silahla daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan Tekin de yaşamını yitirdi.

Türkiye'yi şoke eden Beyza Doğan cinayetinde flaş gelişme! Katili de öldü

16 yaşındaki Beyza Doğan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Saplantılı katil Salim Tekin, evine zorla girdiği Beyza Doğan'ı banyoda ensesinden vurarak öldürmüştü. Cinayeti işledikten sonra intihar girişiminde bulunan Tekin de hayatını kaybetti.

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ZORLA EVİNE GİRDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetmişti. Doğan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya gönderilmişti.

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Cinayeti işledikten sonra intihar girişiminde bulunan Salim Tekin ise ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı.

Tekin, tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.

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-beyzanin-babasi-cuma-dogan-700-bin-liraya-soygun-yaptigini-soyleyerek-kizimi-goturmek-istemis_8105_dhaphoto7

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Bahçelievler
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