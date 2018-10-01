Türkiye’yi teğet geçen ‘kırbaç’, ‘zorba’ ismini aldığı Yunanistan’da oldukça etkili oldu.

Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

1 / 10 11 metreyi bulan dalgalar, ülkenin güneydoğusunda önemli hasara neden oldu.

2 / 10 Dev dalgalarla birlikte rüzgar, şiddetli yağmur ve toprak kaymaları yaşandı.

3 / 10 Ege Denizi’nden Yunanistan’ın kuzeyine doğru ilerleyen fırtına Evia, Tesalya ve Kuzey Ege Adaları’ndan etkili oldu. Evia Adaları’nda 3 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

4 / 10 Mora Yarımadası ve Atina’nın da etkilendiği fırtına nedeniyle su taşkınları yaşandı, ağaçlar söküldü, bazı otoyollar trafiğe kapandı, elektrik hatları koptu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Ayrıca, Venizelos Havalimanı’nda aksamalar yaşandı.

5 / 10 Orta Yunanistan Elayet Başkanı Kostas Bakoyannis, “Bir kez daha cehennemi yaşıyoruz. Çok büyük hasar var” açıklamasında bulundu.

6 / 10 Bir sivil savunma sorumlusundan da, “Çok güçlü bir olay, Deniz ile kara neredeyse bir oldu” açıklaması geldi.

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