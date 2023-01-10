Türkiye'yi teğet geçti, 'gölgesi' bile yetti! Bölge adeta buz kesti... Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar: Dondurucu soğuklar...

Bölgenin yakınlarından geçti ancak "gölgesi" bile soğuktan titremeye neden olacak sıcaklık değerlerine yol açtı. Doğu Anadolu adeta buz kesti. Türkiye'de soğuk havaların etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışla beraber rüzgarın tam fırtınaya dönüşeceği illeri tarih vererek uyardı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul'da öğleden sonra yağış beklendiğini açıkladı. Hava Forum'un paylaştığı grafikte Türkiye'yi teğet geçen soğuk hava dalgasının yol açtığı sonuçlar gözler önüne serildi. İşte uzmanlardan art arda gelen uyarılarla ülkede hava durumuna dair detaylar...
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:
Türkiye bugünden batıdan başlayarak alçak basıncın etkisine girecek. Bu sistem Salı öğleden sonra ve Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Edremit, İzmir, Manisa, Aydın Antalya ve Muğla’da şiddetli yağışlara neden olacak. Bu illerde yağış anında rüzgar tam fırtınaya dönüşecek.
Bugün (Salı) öğleden sonra ve Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Edremit, İzmir, Manisa, Aydın Antalya ve Muğla’da şiddetli yağış ve güneyli fırtına su baskınlarına çatı uçmalarına ağaç devrilmelerine denizdeki teknelerin hasar görmesine soba zehirlenmelerine neden olabilir.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de yaptığı son paylaşımında bugün öğlene doğru batı bölgelerimizin yağışlı havaların etkisi altına gireceğini belirterek “Trakya ve Kıyı Ege kuvvetli yağışlı. İstanbul'da da öğleden sonra yağış görülecek” ifadelerini kullandı.
Hava Forum sosyal medya hesabı da dikkat çeken grafikler paylaşarak yağışlı hava kütlesinin Yunanistan üzerinden Kıyı Ege'den yurda giriş yaptığını belirtti.
Öte yandan 10 Ocak’ta yurda giriş yapması beklenen ancak son anda Türkiye’yi teğet geçerek Kafkaslara kayan soğuk hava kütlesinin Doğu Anadolu’nun yakınlarından geçmesi bile bölgede etkisini gösterdi. Kafkaslara kayan şiddetli soğukların "gölgesi" bile Doğu Anadolu'da sıcaklıkları dondurucu değerlere düşürdü. İşte bölgedeki son durum: