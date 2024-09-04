Türkiye'yi terk eden Erdem Baş "Kazancım gayet güzel" diyerek açıkladı! Gelen teklifi geri çevirmedi

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, bir süre önce Türkiye'yi terk ederek ABD'ye taşınmıştı.

Yeni Asır'a konuşan başarılı oyuncu kariyerine dair de konuştu. Erdem Baş konuşmasında "Tiyatroya devam ediyorum. Bu sene yetişkin oyunu yanında çocuk oyunu da yapıyorum. Ancak tiyatro yılın sadece 1 ayını dolduruyor. Kazancım gayet güzel. Şikayet edemem. Fakat çok fazla boş vaktim var. Başka neler yapabilirim diye düşünüyorum..." dedi.

"ORTAKLARIM ZEHİR GİBİ"

Yeni iş planlarından da bahseden oyuncu farklı bir iş koluna da dahil oldu. Erdem Baş bu konuda da açıklamada bulunarak şunları söyledi:

"İki senedir IT alanında çalışan çok insanla tanıştım. Amerika'da çok iyi firmalarda, iyi pozisyonlarda çalışan Türkler var. 'Acaba ben de yapabilir miyim' diye düşünürken iki ay önce bir kurstan eğitim almaya başladım. Sonra arkadaşlarla birbirimizi çok sevdik. Benim heyecanımı ve gelişimimi gördükten sonra bana ortaklık teklif edip bünyelerine almak istediler. Ben de kabul ettim. Bir Startup'ız aslında. Ortaklarımın hepsi zehir gibi. Amerika, Avrupa ve Türkiye'den öğrencilerimiz var. Tiyatro hikâyem gibi aslında... Alaylı başlayıp okullu IT uzmanı oldum diyebilirim."