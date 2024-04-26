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Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşmişti! Serel Yereli gitmesinin sebebini açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 11:35
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Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, dizinin ardından oyunculuğu bırakarak İngiltere'ye yerleşti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli ülkeden gidiş sebebini açık açık anlattı. Yereli'nin o sözleri kısa sürede gündem oldu.

Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşmişti! Serel Yereli gitmesinin sebebini açıkladı

Bodrum Masalı dizisi ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Her gönderisi olay olan Yereli geçtiğimiz aylarda tatil için Türkiye'ye geldi. Bir markanın davetinde boy gösteren Serel Yereli ülkeden gidiş sebebini açık açık anlattı.

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ÜLKEDEN GİDİŞ SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

'Bu meslekte herkesin psikolojisi bozulur' diyen Serel Yereli 'Ben zaten psikolojimin daha az bozulacağı bir kültüre göç etmeyi tercih ettim aslında. İngiltere'de psikolojim bozulsa şarkı yapınca düzelebileceği bir şey vaat ediyor bana. Burada toparlayamayacağımı hissettim' dedi.

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'SEKTÖR BASKILAYICIYDI...'

Orada daha özgür olduğunu dile getiren Serel Yereli 'Kendimi ifade etmekle ilgili bir sınırlama daha önce görmemiştim fakat burada oyuncu olduğumdan itibaren sektör inanılmaz derecede baskılayıcıydı...' diyerek konuştu.

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Serel Yereli bodrum masalı karakteri
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