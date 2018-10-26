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Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 1 askerimiz donarak şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 22:47 | Son Güncelleme

Tunceli'den çok acı haber geldi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada; Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen bir askerin şehit olduğu, bir askerin de tedavi altına alındığı bildirildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarından çok üzücü bir haber geldi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon dönüşü kar ve tipiye yakalanan timden bir asker donarak şehit oldu, bir asker de tedavi altına alındı.

1 ASKERİMİZ DONARAK ŞEHİT OLDU

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimiz hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edilmiş, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimiz şehit olmuş, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edilmektedir.

Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

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şehit asker Tunceli Sarıbudak Mahallesi İçişleri Bakanlığı Hipotermi

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Okuyucu Yorumları 96 yorum
Nasıl ya.ne demek do arak... aklım duruyor...
Allah rahmet eylesin evlatlarımıza.
YUH ARTIK YANİ BU ZAMANDA..ASKERİMİZİ DONMAKTANDA KORUYAMIYORSAK YUH OLSUNN..O KOMUTANLARA...
Kimi alemlerde şampanya patlatır kimi dağ başında donarak ölür. Üçüncü Dünya ülkesiyiz
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