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Türkiye'yi yasa boğmuştu... Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı! Yerine bakın ne yapılacak

20.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir'de korkunç cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanların yapılacağı öğrenildi.

Türkiye'yi yasa boğmuştu... Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı! Yerine bakın ne yapılacak

İstanbul Bahçeşehir'de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 tarihinde işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyulmuştu. Türkiye’de kadın cinayetlerinin simge ismi haline gelen Karabulut’un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıkmıştı.

VİLLA DÜN YIKILDI

Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede “Lanetli Ev” olarak hatırlanan villa dün yıkıldı.

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YERİNE 12 KATLI BLOKLARDAN OLUŞAN SİTE YAPILACAK

Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan bazı vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.

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"GENÇ BİR KIZIMIZ MAALESEF BURADA KATLEDİLDİ"

Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, "Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi" dedi. Çelebi, yapılması planlanan yüksek katlı binalara da tepki gösterdi. (İHA)

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cinayet Münevver Karabulut

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