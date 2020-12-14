HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye yılbaşında 80 saat kapanıyor

Türkiye yılbaşında 80 saat kapanıyor

14.12.2020 21:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye yılbaşında 80 saat kapanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21'den 4 Ocak Pazartesi sabahı saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "elde edilen kazanımları güçlendirmek için" 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak Pazartesi saat 5'e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac açısıyla ilgili olarak da "Yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Erdoğan, "Yerli aşıyla ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz" diye ekledi.

Esnafa maddi destek

Pandemiden ekonomik olarak etkilenen esnafa destek olunması amacıyla gidilecek yeni uygulamalara dair bilgi de veren Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan "Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca vatandaşlardan birikimlerini dövizden TL'ye çevirmelerini istedi.

Yaklaşık 30 bin yeni vaka

Sağlık Bakanlığı ise Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 yeni vaka tespit edildiğini, 229 kişinin de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" diye tweet attı.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Bakan Koca son durumu açıkladı Bakan Koca son durumu açıkladı
AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

14 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

İzmir'de istinat duvarının yıkıldığı anlar kamerada

Onlarca araç altında kaldı! İşte o anlar

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.