Türkiye yılbaşında 80 saat kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "elde edilen kazanımları güçlendirmek için" 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak Pazartesi saat 5'e kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac açısıyla ilgili olarak da "Yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Erdoğan, "Yerli aşıyla ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz" diye ekledi.

Esnafa maddi destek

Pandemiden ekonomik olarak etkilenen esnafa destek olunması amacıyla gidilecek yeni uygulamalara dair bilgi de veren Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır" açıklamasında bulundu.