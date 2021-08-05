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  4. Türkiye Yolcusu Venezuelalı 1,1 Kilo Kokainle Yakalandı

Türkiye Yolcusu Venezuelalı 1,1 Kilo Kokainle Yakalandı

05.08.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaalanının Uyuşturucuyla Mücadele Bölümü’ne götürülerek sorgulandıktan sonra askeri alanda gözlem altında tutulan şüphelinin 3 günün sonunda 77 adet kapsülü doğal yollarla çıkardığı kaydedildi

Türkiye Yolcusu Venezuelalı 1,1 Kilo Kokainle Yakalandı

Venezuela’nın başkenti Caracas’tan İstanbul’a uçakla gitmek üzereyken gözaltına alınan Venezuela vatandaşı Antonio Payema Morales, vücudundaki 1 kilo 100 gram kokaini doğal yollarla dışarı atınca hakkında yasal işlem başlatıldı.

Askeri kaynakların Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Morales Pazar günü, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’ndayken duyulan şüphe üzerine Ulusal Muhafız askerleri tarafından gözaltına alındı.

Havaalanının Uyuşturucuyla Mücadele Bölümü’ne götürülerek sorgulandıktan sonra askeri alanda gözlem altında tutulan şüphelinin 3 günün sonunda 77 adet kapsülü doğal yollarla çıkardığı kaydedildi.

Güvenlik görevlileri yasal işlemlerin yerine getirilmesi için sanığın Adalet Bakanlığı görevlilerine teslim edileceğini duyurdu.

Kurye sayısında artış

Yakın tarihin ağır krizini yaşayan Venezuela’da son zamanlarda hem Kolombiya’dan karayoluyla Venezuela’ya kapsüller içinde sokulmaya çalışılırken ele geçirilen uyuşturucu miktarında, hem de uluslararası havaalanında vücudunda madde taşıyan kurye sayısında artış olduğu bildiriliyor.

Konuyla ilgili dikkat çeken detay ise Ulusal Sivil Havacılık Üssü (INAC) tarafından pandemide uygulanan karantina tedbirleri çerçevesinde Venezuela’dan sadece Türkiye, Meksika, Bolivya, Panama, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti’ne olmak üzere toplamda 6 ülkeye uçuş yapılabiliyor olması.

Mayıs ayı sonunda Venezuela sefer sayısını haftada üçten beşe çıkaran Türk Hava Yolları, Caracas-İstanbul arasında haftada 1500 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Venezuela’dan Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine doğrudan uçuş olmaması Türkiye’yi transit ülke olarak öne çıkarıyor. Türkiye Venezuela ile en fazla sefer sayısına sahip birkaç ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

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