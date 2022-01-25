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Türkiye ‘‘Yolsuzluk Algı Endeksi’’nde 96. Sırada

25.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013’te aynı endekste 50 puanla 55. sırada yer alan Türkiye, son 10 yılda 12 puan kaybederek Avustralya, Bosna Hersek, Botsvana, Kanada, Şili, Kıbrıs, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Güney Sudan, Suriye, ABD ve Venezuela ile birlikte en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı

Türkiye ‘‘Yolsuzluk Algı Endeksi’’nde 96. Sırada

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) 1995’ten Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, bir önceki yıla göre 10 basamak gerileyerek 96. sırayı Sırbistan, Arjantin, Brezilya ve Lesotho ile paylaştı. bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, bir önceki yıla göre 10 basamak gerileyerek 96. sırayı Sırbistan, Arjantin, Brezilya ve Lesotho ile paylaştı.

2013’te aynı endekste 50 puanla 55. sırada yer alan Türkiye, son 10 yılda 12 puan kaybederek Avustralya, Bosna Hersek, Botsvana, Kanada, Şili, Kıbrıs, Guatemala, Honduras, Macaristan, Lübnan, Liberya, Lüksemburg, Mali, Moğolistan, Nikaragua, Filipinler, Polonya, Saint Lucia, Güney Sudan, Suriye, ABD ve Venezuela ile birlikte en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye; Benin, Burkina Faso ve Tanzanya’nın da gerisine düştü

Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerden daha düşük not alan Türkiye, 2013 yılında lider konumda olduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda ise yedinciliğe geriledi.

38 üyesi bulunan OECD ülkelerinden 37’si Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye’nin üzerinde yer aldı.

Türkiye ‘‘Yolsuzluk Algı Endeksi’’nde Fas, Etiyopya, Tanzanya, Hindistan, Benin, Belarus, Vietnam, Ermenistan ve Burkina Faso gibi ülkelerin de gerisinde kaldı.

‘‘Yargı erki, bağımsızlığını korumalı ve yolsuzlukla mücadele gücünü yitirmemeli’’

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nden yapılan açıklamada, ‘‘2021 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçları, temel demokratik ilkelerin, hukuk devletinin ve medya özgürlüğünün yolsuzlukla mücadelenin vazgeçilmez unsurları olduğunu göstermektedir. Yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamaları sürmektedir. Büyük ölçekli yolsuzluk iddiaları yargıya taşınsa da pek çoğunun soruşturma aşamasında kalmasıyla yolsuzluk suçları için cezasızlık yaygınlaşmaktadır. Bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verebilirlik konusunda temel ihlaller bulunmaktadır. Medya kuruluşlarına, gazetecilere, sivil topluma yönelik baskı ve yıldırma politikaları sürmektedir. Bunlara karşın yargı erki, bağımsızlığını korumalı ve yolsuzlukla mücadele gücünü yitirmemelidir’’ denilerek hukukun işletilmesi çağrısında bulunuldu.

Örgüt, Kamu-Özel İşbirliği proje, ihale ve sözleşme süreçlerinin şeffaf ve açık bir biçimde yürütülmesi ve bu projelerin kamu maliyesine oluşturduğu yükün toplumla paylaşılmasını da talep etti.

İskandinav ülkeleri zirvede

Yolsuzluk Algı Endeksi’nin ilk sıralarında ağırlıklı olarak İskandinav ülkeleri yer aldı.

88 puanla ilk sırada yer alan Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya’yı 85 puanla Norveç, İsveç ve Singapur takip etti.

Endeksin son sıralarında yer alan ülkeler ise 13 puanla Suriye ile Somali ve 11 puanla Güney Sudan oldu.

Yolsuzlukla mücadele konusunda dünyanın en önde gelen hükümet dışı organizasyonlarından biri olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

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