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Türkiye: YPG ateşkesi 42 kez ihlal etti

22.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri operasyonda ateşkesin sona ermesine saatler kala Türkiye, YPG’yi ateşkesi 42 kez ihlal etmiş olmakla suçladı.

Esad da "Türkiye’ye direnişi desteklediğini" açıkladı.Türkiye, YPG'nin Washington ile Ankara arasında varılan anlaşma sonucunda beş gün önce yürürlüğe giren ateşkes süresi boyunca toplam 42 ihlal ve tacizde bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, YPG'lilerin bölgeden çıkmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği ve bu çerçevede söz konusu bölgeden toplam 136 araç çıkışının tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken PKK/YPG'li teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" denildi.

Bakanlık ayrıca Türkiye'nin, "Barış Pınarı Harekatı"nın başlangıcından bu yana yedi askerin hayatını kaybettiğini, 90 askerin ise yaralandığını duyurdu. Türkiye'nin harekatı 9 Ekim'de başlamıştı.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de Türkiye'yi birkaç defa ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, ateşkes yürürlüğe girdiğinden bu yana 120 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürüyor.

Esad: Türkiye'ye karşı direnişi destekliyorum

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da Türkiye'nin düzenlediği operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu işgaline karşı her "halk direnişini" desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Esad Suriye savaşıyla ilgili önemli kararların alınacağı tahmin edilen Erdoğan ve Putin'in Soçi buluşmasına saatler kala, sekiz yıl sonra ilk kez İdlib'i ziyaret etmişti. Erdoğan'ı "hırsız" olarak suçlayan Esad, "Erdoğan, petrolü, fabrikaları, buğdayı çalan bir hırsız. Bugün de bütün toprakları çalıyor" diye konuşmuştu.

Suriye ordusu, Türkiye'nin operasyona başlamasından birkaç gün sonra, SDG'nin kontrolü altında bulunan bölgelere konuşlanmaya başlamıştı.

AP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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