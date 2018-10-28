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‘Türkiye YPG Mevzilerini Vurdu’ 

28.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinin kuzeyindeki YPG mevzilerini bombaladığını duyurdu

‘Türkiye YPG Mevzilerini Vurdu’ 

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinin kuzeyindeki YPG mevzilerini bombaladığını duyurdu.

Ajans, sınır hattında Fırat Nehri'nin doğu kıyısındaki Zor Magar civarının vurulduğunu yazdı. Bölgede yapılan top atışlarının amacının terör eylemlerini engellemek olduğunu bildiren Anadolu Ajansı, Zor Magar tepesinde inşa edilen YPG'ye ait siper ve mevzilerin hedef alındığını belirtti.

İstanbul’da dün düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında, “Fırat'ın batısında olduğu gibi Doğusunda da tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdüreceğiz” demişti.

Tarihi zirveye, Rus lider Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katıldı.

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