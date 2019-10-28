Türkiye YPG’nin ‘Meşrulaştırılma’ Çabalarına Tepkili

Türkiye son dönemde YPG ve onun lideri olan Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in öne çıkarılmasından son derece rahatsız.

ABD Özel Kuvvetleri tarafından IŞİD lideri Bagdadi’nin öldürüldüğü operasyonda YPG’nin istihbarat desteği olduğu yönündeki iddialar da Ankara’nın tepkisini çekiyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin yeni akademik yılı açılışına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK’nın Suriye kolu olarak nitelediği YPG ve PYD’ye uluslararası meşruiyet arayışının Türkiye tarafından kabul edilmez olduğunu dile getirdi.

‘‘YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu görüyoruz’’

Kalın, ‘‘DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir. Fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. İşte onlar bir takım istihbarat paylaşımı yapmışlar destek olmuşlar vesaire gibi. İşte bunların YPG’yi, terör örgütünü meşrulaştırma çabası olduğunu biz görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bizim açımızdan DEAŞ nasıl bir terör örgütü ise FETÖ nasıl bir terör örgütü ise PKK’nın Suriye’deki uzantıları YPG ve PYD de terör örgütüdürler. Dünyanın anlamadığı şey bu; Türkiye 3 terör örgütüne karşı aynı anda mücadele eden tek NATO ülkesidir. Bu mücadelede dünya yeteri kadar yanımızda durmadı, durmuyor, bize destek vermiyor. Bu mücadeleyi kendimiz yaptığımızda ‘Suriye’de demografik denge bozuluyor’, ‘DEAŞ geri gelecek’ gibi tezviratla zihinler çelinmeye çalışıyor. Biz terörün her türüne karşıyız’’ dedi.