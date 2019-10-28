Türkiye YPG’nin ‘Meşrulaştırılma’ Çabalarına Tepkili

Türkiye son dönemde YPG ve onun lideri olan Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in öne çıkarılmasından son derece rahatsız.
ABD Özel Kuvvetleri tarafından IŞİD lideri Bagdadi’nin öldürüldüğü operasyonda YPG’nin istihbarat desteği olduğu yönündeki iddialar da Ankara’nın tepkisini çekiyor.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin yeni akademik yılı açılışına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK’nın Suriye kolu olarak nitelediği YPG ve PYD’ye uluslararası meşruiyet arayışının Türkiye tarafından kabul edilmez olduğunu dile getirdi.
‘‘YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu görüyoruz’’
Kalın, ‘‘DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir. Fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. İşte onlar bir takım istihbarat paylaşımı yapmışlar destek olmuşlar vesaire gibi. İşte bunların YPG’yi, terör örgütünü meşrulaştırma çabası olduğunu biz görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bizim açımızdan DEAŞ nasıl bir terör örgütü ise FETÖ nasıl bir terör örgütü ise PKK’nın Suriye’deki uzantıları YPG ve PYD de terör örgütüdürler. Dünyanın anlamadığı şey bu; Türkiye 3 terör örgütüne karşı aynı anda mücadele eden tek NATO ülkesidir. Bu mücadelede dünya yeteri kadar yanımızda durmadı, durmuyor, bize destek vermiyor. Bu mücadeleyi kendimiz yaptığımızda ‘Suriye’de demografik denge bozuluyor’, ‘DEAŞ geri gelecek’ gibi tezviratla zihinler çelinmeye çalışıyor. Biz terörün her türüne karşıyız’’ dedi.
‘‘Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok’’ diyen Kalın, IKYB Başbakanı Barzani’nin Türkiye’ye geleceğini açıkladı
Barı Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Batı basınında Türkiye’nin Kürt düşmanı olarak gösterilmesi bir başka rahatsızlık konusu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin 1 Kasım Perşembe günü Ankara’ya yapması planlanan ziyareti, bu eleştirilerin giderilmesinde yol oynayabilir.
İbrahim Kalın, Barzani’nin ziyaretiyle ilgili soruya, ‘‘Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum. Aslında çok önceden planlanmış bir şeydi, son hadiseyle doğrudan ilgili değil. Kuzey Irak’la iyi ilişkilerimiz var, bunları geliştirmek istiyoruz. Barış Pınarı Harekatı’yla tekrar bunun Kürt kardeşlerimize yönelik olduğu yönünde tezvirat yapıldı. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütüyle ilgilidir. Suriye’de de PYD’li YPG’li olmayan Kürtlerle sorunumuz yok. Suriyeli Kürtler, Cenevre ve Astana süreçlerinde de var. Terör örgütüne karşı mücadelemize devam edeceğini söylemek isterim’’ yanıtını verdi.
Adalet Bakanlığı Mazlum Kobani’nin iadesi için talepname hazırladı
Türkiye’nin önce ABD ardından Rusya Federasyonu ile sağladığı mutabakatlar sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Rusya Savunma Başkanı Sergey Şoygu ile video konferans yapan YPG lideri Mazlum Kobani’nin Suriye’de öne çıkan bir aktör olması Ankara’da sıkıntı yaratıyor.
Bugün Adalet Bakanlığı ‘‘Mazlum Kobani’’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığı’na iletti.
YPG Komutanı Mazlum Kobani, Ferhat Abdi Şirin adıyla İçişleri Bakanlığı’nın Arananlar Listesi’nde en kırmızı kategoride yer alıyor. En tehlikeli teröristler listesinde 24. sırada yer alan Kobani’nin yakalanması için istihbarat veren kişi ya da kişiler 4 milyon Türk Lirası ile ödüllendirilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Frehat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.
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