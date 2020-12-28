Türkiye - Yunanistan arasındaki en uzun süreli gerginliğin yaşandığı 2020'de neler oldu?

Türk-Yunan ilişkileri 2020 yılı içinde hiç olmadığı kadar gergin bir dönemden geçti. İki ülke arasındaki en son ciddi gerginlik 1996'da Kardak kayalıklarında yaşanmış ancak üç gün sürmüştü. 2020'de yaşanan gerginlik ise 2019 yılının Kasım ayında başladı; 14 aydır devam ediyor.

İlişkilerin 2021'de nasıl seyredeceği henüz bilinmiyor.

Her iki taraf diyalog masasına oturmaya hazır olduğunu açıklasa da; diyalog için koştukları şartlar yine bir arabulucuya ihtiyaç duyacaklarını gösteriyor.

Gerginlik nasıl başladı?

Türkiye, 2019'un Kasım ayı sonunda Yunanistan'ın, Kıbrıs, İsrail, Mısır, Lübnan , Ürdün ve Filistin ile çeşitli ittifaklar kurma hamleleri karşısında kendisinin dışlandığını varsayarak iç savaş halindeki Libya'nın meşru hükümeti ile sürpriz bir mutabakat imzaladı.

Mutabakat, Türkiye'nin güney batı sahilleri ile Libya'nın kuzey doğu sahilleri arasındaki deniz bölge alanlarının tanımlanmasını öngörüyordu. Türkiye böylece "Doğu Akdeniz'de kendisini dışlamaya çalışan oyunu bozduğunu" öne sürdü.

Yunanistan, söz konusu mutabakatla Rodos ve Girit gibi Ege ve Akdeniz'deki büyük adalarının zahiri kıtasahanlıkları (dolayısıyla zahiri Münhasır Ekonomi Bölgeleri-MEB) haklarının açıkça gasp edildiği gerekçesiyle mutabakatı "hukuki dayanaktan yoksun ve yok hükmünde" sayarak tepkisini gösterdi ve BM nezdinde resmen itiraz edeceğini duyurdu.