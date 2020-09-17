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Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 4'üncü toplantının başladığını açıkladı.

Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

4'ÜNCÜ TOPLANTI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." açıklamasını yaptı.


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