HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantılar yeniden başlıyor

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantılar yeniden başlıyor

18.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantılar yeniden başlıyor

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantıların Brüksel'de saat 15'te yeniden başlanması planlanıyor.

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Bill Gates ABD’nin 'toprak ağası' olduBill Gates ABD’nin 'toprak ağası' oldu
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti: Türkiye ile ufak bir çatışma yaşanabilir!

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Bill Gates ABD’nin 'toprak ağası' oldu

Bill Gates ABD’nin 'toprak ağası' oldu

AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısı

AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısı

Kaliforniya'dan Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Trump, başkanlığının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracak'

Trump, başkanlığının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracak'

Japonya’da kuş gribi salgınında 5.8 milyon tavuk itlaf edildi

Japonya’da kuş gribi salgınında 5.8 milyon tavuk itlaf edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.