Türkiye-Yunanistan Askeri Müzakeresine “Devam” Kararı Alındı

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri arasında Brüksel’de NATO Karargahı’nda gerçekleştirilecek teknik müzakerelere gelecek hafta devam edilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, NATO ev sahipliğindeki askeri teknik müzakereler, Yunanistan’ın katılmaması nedeniyle bir süredir kesintiye uğramıştı.

Diplomatik müzakere kararıyla birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında gelecek hafta Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmeler yapılması planlanıyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “ayrıştırma usulleri” başlıklı müzakere süreci, 4 Eylül’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in daveti üzerine hayata geçirilmişti. Brüksel’deki toplantılar sonucunda 2 Ekim’de “genel ilkelerde ortak anlayışa varıldığı” açıklanmıştı.

Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan Doğu Akdeniz gerilimini azaltmak amacıyla ön görüşmeler ise İstanbul’da 25 Ocak’ta yapılacak.

Böylece en son 14 yıl önce yapılan Türkiye-Yunanistan ön görüşmelerinin 61'inci turu gerçekleştirilecek.

