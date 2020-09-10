Türkiye-Yunanistan Askeri Toplantısı Tamamlandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta, iki taraf arasında askeri gerilimin tırmanmasını gidermek amacıyla teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı. Doğu Akdeniz’de askeri bir çatışmayı önlemenin yollarının masaya yatırıldığı toplantının aslında Salı günü yapılması planlanıyordu ancak bugüne ertelenmişti.

Çavuşoğlu konuşmasında, Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan ile yaşanan ihtilafta tarafsız kalması gerektiği mesajını verdi.

AB’nin deniz sınırları konusunda yetki sahibi olmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Yunanistan ve AB ile “önkoşulsuz” diyaloga hazır olduğunu vurguladı.

Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve potansiyel enerji kaynakları üzerinde hak talepleri konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanan bir gerilim yaşanıyor. Yunanistan, Türkiye’nin iki savaş gemisinin de eşlik ettiği Oruç Reis gemisiyle Kıbrıs’ın batısındaki sularda enerji kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak değerlendiriyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek veriyor.

Yunanistan Avrupa Birliği’ne de Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesi için baskı yapıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Cuma günü yaptığı açıklamada, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini bildirmişti. Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini de açıklamıştı.

