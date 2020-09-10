Türkiye-Yunanistan Askeri Toplantısı Tamamlandı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı NATO karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’na hitaben yaptığı konuşmada AB’nin tarafsız kalması gerektiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta, iki taraf arasında askeri gerilimin tırmanmasını gidermek amacıyla teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı. Doğu Akdeniz’de askeri bir çatışmayı önlemenin yollarının masaya yatırıldığı toplantının aslında Salı günü yapılması planlanıyordu ancak bugüne ertelenmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nun Doğu Akdeniz gerilimini ele aldığı toplantısına video konferans yoluyla katılarak açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu konuşmasında, Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan ile yaşanan ihtilafta tarafsız kalması gerektiği mesajını verdi.
AB’nin deniz sınırları konusunda yetki sahibi olmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Yunanistan ve AB ile “önkoşulsuz” diyaloga hazır olduğunu vurguladı.
Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve potansiyel enerji kaynakları üzerinde hak talepleri konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanan bir gerilim yaşanıyor. Yunanistan, Türkiye’nin iki savaş gemisinin de eşlik ettiği Oruç Reis gemisiyle Kıbrıs’ın batısındaki sularda enerji kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak değerlendiriyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek veriyor.
Yunanistan Avrupa Birliği’ne de Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesi için baskı yapıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Cuma günü yaptığı açıklamada, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini bildirmişti. Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini de açıklamıştı.