HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye-Yunanistan Askeri Toplantısı Tamamlandı

Türkiye-Yunanistan Askeri Toplantısı Tamamlandı

10.09.2020 20:29 | Son Güncelleme

İki taraf arasında Doğu Akdeniz’de askeri gerilimin tırmanmasını gidermek amacıyla NATO öncülüğünde Brüksel’de yapılan teknik görüşmeler sona erdi

Türkiye-Yunanistan Askeri Toplantısı Tamamlandı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı NATO karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’na hitaben yaptığı konuşmada AB’nin tarafsız kalması gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır” ifadesi kullanıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta, iki taraf arasında askeri gerilimin tırmanmasını gidermek amacıyla teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı. Doğu Akdeniz’de askeri bir çatışmayı önlemenin yollarının masaya yatırıldığı toplantının aslında Salı günü yapılması planlanıyordu ancak bugüne ertelenmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nun Doğu Akdeniz gerilimini ele aldığı toplantısına video konferans yoluyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu konuşmasında, Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan ile yaşanan ihtilafta tarafsız kalması gerektiği mesajını verdi.

AB’nin deniz sınırları konusunda yetki sahibi olmadığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Yunanistan ve AB ile “önkoşulsuz” diyaloga hazır olduğunu vurguladı.

Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve potansiyel enerji kaynakları üzerinde hak talepleri konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanan bir gerilim yaşanıyor. Yunanistan, Türkiye’nin iki savaş gemisinin de eşlik ettiği Oruç Reis gemisiyle Kıbrıs’ın batısındaki sularda enerji kaynakları arama faaliyetlerini yasadışı olarak değerlendiriyor. Fransa da bu gerginlikte Yunanistan’a destek veriyor.

Yunanistan Avrupa Birliği’ne de Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesi için baskı yapıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Cuma günü yaptığı açıklamada, AB liderlerinin 24-25 Eylül’de düzenleyecekleri zirvede Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa” yaklaşımını içeren bir karar vereceklerini bildirmişti. Michel, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi düşürmek için çok taraflı bir konferans önerisi getirdiklerini de açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
En Çok Okunan Haberler
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri'ne girdi
Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri'ne girdi
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
İYİ Partili Ali Demiray koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti'nin acı kaybı! Korona nedeniyle...
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
Bakan Karaismailoğlu’ndan Diyarbakır’a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi
Diyarbakır’a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta dehşete düşüren olay! 9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.