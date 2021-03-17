Türkiye-Yunanistan görüşmeleriyle ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan istişari görüşmelerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

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