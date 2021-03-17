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Türkiye-Yunanistan görüşmeleriyle ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama

17.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Türkiye-Yunanistan görüşmeleriyle ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan ile yapılan istişari görüşmelerle ilgili, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan istişari görüşmelerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...


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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu

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