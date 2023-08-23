TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 4. maçında

Türkiye Yunanistan voleybol maçı canlı yayınlanacak. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçında Yunan ekibini ağırlayacak olan Filenin Sultanları karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye Yunanistan maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol maçının canlı yayın saati ve kanalı...
Türkiye Yunanistan voleybol maçı bugün (23 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye - Yunanistan voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
TRT SPOR UYDU FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
Uydu adı: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6