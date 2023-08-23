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TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ: Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 4. maçında

23.08.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yunanistan voleybol maçı canlı olarak ekrana gelecek. Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçında Yunan ekip ile kozlarını paylaşacak. Gruplarda oynadığı ilk 3 maçı da kazanmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Yunanistan maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Yunanistan voleybol maçı canlı yayınlanacak. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu 4. maçında Yunan ekibini ağırlayacak olan Filenin Sultanları karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye Yunanistan maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol maçının canlı yayın saati ve kanalı...

TÜRKİYE YUNANİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Yunanistan voleybol maçı bugün (23 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 18:00'de başlayacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Yunanistan voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE YUNANİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANŞLI YAYIN BİLGİSİ

TRT SPOR UYDU FREKANS BİLGİLERİ:

Uydu adı: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096

Frekans: 11.096

POL: H

Sembol: 30000

FEC: 5/6

Uydu adı: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

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