Türkiye: ‘‘Yunanistan-Mısır Anlaşması Yok Hükmündedir’’

Mısır ve Yunanistan Akdeniz’in doğusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırıldığı ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Açıklamayı Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Kahire’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte yaptı. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamadaysa ‘‘Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır’’ denildi. Açıklamada,‘‘Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler’e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. 2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 km2’den vazgeçen Mısır, Yunanistan’la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur’’ ifadelerine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise ‘‘Bu anlaşma her iki ülkenin de ekonomik bölgedeki kaynakların özellikle de petrol ve doğalgaz rezervlerinden üst düzeyde yararlanması için ilerleme sağlamasına izin verecek’’ dedi. Kahire’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır’la yapılan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun ve denizler hukukunun tüm alanlarıyla iyi komşuluk ilişkilerine saygılı olduğunu, bölge güvenliğiyle istikrarına katkı sağladığını kaydetti. Mısır ve Yunanistan, Libya’nın uluslararası toplumca tanınan hükümetiyle geçen yıl Akdeniz’de "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalayan Türkiye’yi her fırsatta eleştiriyordu.Kahire ve Atina, Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz rezervleriyle ilgili tartışmaları tırmandırdığını öne sürüyor. ‘‘Türkiye-Libya anlaşması uluslararası hukukun ihlali’’ Mısır ve Yunanistan, Türkiye ile Libya’daki Fayez El Sarrac hükümeti arasındaki anlaşmanın ‘‘yasadışı’’ olduğunu öne sürmüş ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetmişti.