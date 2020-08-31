Türkiye, Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesine neden tepki gösteriyor?

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarttığını açıklaması, Ankara'nın tepkisine yol açtı. Ankara, aynı kararın Ege Denizi'nde uygulanması durumunda "savaş nedeni" sayacağını açıkladı. Bu gelişme, iki ülkenin Ege Denizi sorunları envanterinde yer alan "karasuları" başlığının açılmasına neden oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında giderek artan Doğu Akdeniz gerilimi, iki ülke arasında Ege Denizi'nden kaynaklanan ve çözülemeyen diğer sorunları da yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Türkiye, verdiği bu tepkiyle, kıta sahanlığı tartışması nedeniyle yaşanan gerginlikte dikkatleri Yunanistan'ın uluslararası hukuka rağmen adaları silahlandırmasına çekmeyi amaçlıyor. Türk yetkililer, Yunanistan'ın silahsızlandırılmış statüde bulunan 23 adadan 16 tanesine yıllardır silah ve asker yığdığını kaydediyor.

Ankara, Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Antlaşması'na göre silahsızlandırılmış ada statüsünde olduğunu anımsattı ve Atina'yı provokasyon yapmakla suçladı.

Yunan medyasında çıkan ve Atina tarafından yalanlanmayan haberler, Türk kıyılarına en yakın Yunan adası olan Meis'e asker gönderildiğini ortaya koydu.

Anlaşma, coğrafi olarak Doğu Akdeniz'de olmasına ve On İki Adalar bölgesinde yer almamasına karşın Meis'i de Yunanistan'a bırakıyor. Bu adaların silahsızlandırılması ile ilgili hüküm ise bir sonraki maddede tek cümleyle ifade ediliyor: "Bu adalar silahsızlandırılmalı ve öyle kalmalılar."

2. Dünya Savaşı'nın ardından Paris'te gerçekleştirilen Barış Konferansı sonucunda 1947'de imzalanan Paris Barış Anlaşması, Ege Denizi'nde yer alan On İki Adalar olarak bilinen adaların ve bitişik adacıkların egemenliğini İtalya'dan alıp Yunanistan'a vermişti.

Yunan medyasında Yunan askerlerinin Meis Adası'na çıktığını gösteren fotoğrafların yayımlanması üzerine de Ankara, silahsızlandırılmış statüde olmasına karşın asker ve silah depolanan Yunan adaları başlığını gündeme getirdi.

Ankara: Gayrimeşru değişiklikleri reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un yaptığı açıklamada, bu nokta, "Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddediyoruz," ifadeleriyle dile getirildi.

Türkiye'nin Yunan adalarına asker ve silah konuşlandırıldığına ilişkin itirazları 1960'ların ortalarına kadar gidiyor. Yunanistan'ın başta Rodos ve Kos adaları olmak üzere silahlandırma faaliyetlerine Türkiye'nin 1974 Kıbrıs müdahalesi sonrasında hız verdiği biliniyor.

Yunanistan, dünya koşullarının değiştiğine, 1947 Paris Barış Antlaşması ile silahsızlandırılan birçok ülkenin zaman içinde yeniden askeri güce ulaştığına dikkat çekerek faaliyetlerini savunuyor. Atina, ayrıca, Türkiye'nin söz konusu anlaşmanın tarafı olmadığını ve dolayısıyla bu hükümlerle ilgili söz söyleme hakkı olmadığını kaydediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 23 adadan 16 tanesi silahlandırıldı

Türkiye ise 1947 Barış Antlaşması'nın yanı sıra 1923 Lozan Anlaşması'yla da Ege'deki bazı adaların silahsızlandırılması gerektiğini kayda geçiriyor. Buna göre Ege'de silahsızlandırılmış olması gereken ada sayısının 23 olduğunu kaydeden Ankara, Atina'nın bu adalardan 16 tanesinde asker ve silah sistemleri bulundurduğunu belirtiyor.