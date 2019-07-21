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Türkiye Zeytindalı bölgesinde imarın yanı sıra manevi irşad için de çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede irşad ve manevi rehberlik heyetinin bir aylık çalışma raporu yayımlandı.Türkiye, terörden arındırılan Zeytindalı Harekatı bölgesinde imar çalışmalarının yanı sıra manevi irşad için de çalışmalar yapıyor.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytindalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede irşad ve manevi rehberlik heyetinin bir aylık çalışma raporu yayımlandı.
Türkiye, terörden arındırılan Zeytindalı Harekatı bölgesinde imar çalışmalarının yanı sıra manevi irşad için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda köylerde düzenlenen davet etkinlikleri ve dini eğitimlere 2 bin 250 çocuk, milli orduya bağlı askeri karargah ve eğitim kamplarında yapılan dini ve irşadi eğitime ise 950 mücahit katıldı. Ayrıca özel davet amaçlı 29 köyde 50 ziyaret gerçekleştirilirken, bin 300 çocuğa kırtasiye, oyuncak, koku, misvak, başörtüsü ve takke hediye edildi. İlim medreseleri ve Kur’an kurslarına toplamda 13 ziyaret gerçekleştirilirken, 6 eve taziye ziyaretinde bulunuldu. Bu etkinlikler kapsamında bir genel buluşma ve 9 bölge toplantısı yapılırken, etkinliklerin gerçekleştirilmesi için katedilen mesafenin 4 bin 200 kilometre olduğu belirtildi.

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