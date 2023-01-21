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  4. Türkiye ziyareti iptal edilmişti! İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'dan açıklama

Türkiye ziyareti iptal edilmişti! İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'dan açıklama

21.01.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'dan Türkiye ziyaretinin iptal edilmesinin ardından bir açıklama geldi. Jonson, Bakan Akar ile görüştüklerini ifade ederek Türkiye ziyaretini erteleme kararı aldıklarını ifade etti. Açıklamasının devamında Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli" dedi.

Türkiye ziyareti iptal edilmişti! İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'dan açıklama

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yapıp Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Jonson “Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli” dedi.

Bakan Jonson açıklamasında şunları kaydetti:

“Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara'da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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Kaynak: DHA

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