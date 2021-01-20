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Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi aşılandı

20.01.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bir hafta içinde 1 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık çalışanlarının ardından 90 yaş üzerindekileri aşılama çalışmaları devam ediyor.Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüse karşı aşılamanın başlatıldığı geçen perşembe gününden yana, ülkede aşılananların sayısı 1 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu sayfasında aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 33 bin 358 olarak belirtildi.

Türkiye'de öncelikle sağlık personelinin aşı olmasının ardından, aşı programının birinci aşamasının ikinci adımı çerçevesinde 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da çarşamba günü başlandı.

Türkiye, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta acil kullanım onayı vermişti. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olurken, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasının ardından sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.

Türkiye'nin Sinovac'tan sipariş ettiği aşıların 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Bakan Koca, aralık ayı başında yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye 50 milyon doz aşının temini için sözleşme imzalandığını belirtmişti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusu olan Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs kaynaklı yaklaşık 2 milyon 300 bin vaka ile yaklaşık 24 binden fazla vefat kaydedildi. Aralık ayında bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı 20 bin civarındayken, yeni vaka sayısı Salı günü 6 bin 818 olarak açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise verilerin yeterince şeffaf olmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, yaptıkları hesaplamalara göre bir gün içinde kaydedilen vaka sayısının resmi verilerin iki katı kadar olduğunu ifade etti. Vaka sayısında "ciddi düşüş" olduğunu belirten Fincancı, bunun sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirlerle bağlantılı olduğunu kaydetti. Fincancı, ancak yine de henüz rahatlama için erken olduğunu dile getirdi.

DW,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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