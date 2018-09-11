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Türkiye'de 10 milyon kişi "Hızlı Giriş" yapıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren Hızlı Giriş teknolojisi kullanan kişi sayısı 10 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in mobil veya web sitelerine girişi çok daha güvenli ve hızlı hale getiren Hızlı Giriş teknolojisi, 10 milyon kullanıcı barajını aştı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren Hızlı Giriş teknolojisi, her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

Yalnızca cep telefonu numarasıyla uygulamalara kolayca giriş yapılmasını sağlayan Hızlı Giriş teknolojisinin Türkiye'deki kullanıcı sayısı ise 10 milyonu aştı. Hızlı Giriş teknolojisini kullanan kişiler, "Beni Hatırla" seçeneğini işaretleyerek giriş süresini daha da kısaltabiliyor.

Hızlı Giriş teknolojisi, Turkcell'in gazete ve dergi uygulaması "Dergilik", müşteri hizmetleri uygulaması "Hesabım", seyahat sitesi Fulltrip ve kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda da kullanılıyor.

Söz konusu teknoloji ayrıca birçok servis sağlayıcı tarafından da tercih ediliyor. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi, seyahat uygulaması Piri, Beyoğlu Belediyesi'nin yaşam uygulaması Smart Beyoğlu ve sosyal oyun platformu Kimboo ile Kuponsa gibi birçok uygulama sorunsuz ve güvenli oturum açma hizmeti için Hızlı Giriş'i kullanıyor.

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