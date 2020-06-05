Türkiye’de 15 İlde Hafta Sonu Sokağa Çıkma Kısıtlaması

1 Haziran'da Corona virüsü salgını kapsamındaki tedbirlerin normalleşmeye yönelik olarak gevşetilmeye başlandığı Türkiye’de önümüzdeki hafta sonunda 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı iller büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak. Bu illerde 5 Haziran Cuma günü saat 24.00’ten itibaren 7 Haziran Pazar günü gece saat 24.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi günü de bu yerler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı ya da satıldığı iş yerleri açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak. Genelgeye göre, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi açık olacak. Bu akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf?

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında, cenaze defin işlemlerinde görev alanlar, birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanlarıyla; otizm, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutuldu. 7 Haziran Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler ve ihtiyaç duyulan durumlarda bu kişilerin refakatçileri de kısıtlama kapsamına alınmadı. Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran 2020 tarihinde açık olacak. Üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesine karşı eylemler sokağa çıkma yasağı engeline takılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mayıs'taki kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran itibariyle ilan ettiği normalleşme süreci açısından bu hafta sonunda 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin öncesinde herhangi bir açıklama yapılmamıştı.