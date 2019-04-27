“Türkiye’de 1.5 milyon ikiz çocuk ailesi var”

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

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İstanbul Kent Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’de Çoğul Çocuklar Farkındalığı’ konferansında ikiz, üçüz, dördüz olarak görülen çoğul doğumlar ve bu çocukların hayata katılımı ele alındı. 2011 yılında Çoğul Çocuklar Platformu’nu kuran 18 yaşında üçüz erkek çocukların annesi olan Sn. Uzman Psikolog ve Terapist Aile Danışmanı Serpil Sare Emek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dikkat çekti. Serpil Sare Emek, “Çoğullar dediğimiz zaman ikiz, üçüz, dördüz ve beşizleri kapsıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 1.5 milyon ikiz ailesinin olduğunu biliyoruz. Akabinde 10 bin 200 üçüz ailemizin var olduğunu biliyoruz. Bu aileler bizlere ulaşabiliyorlar. Amacımız bu ailelerle etkileşim halinde kalabilmek, birbirimizden haberdar olabilmek, birbirimizin sıkıntılarına değinebilmek” diye konuştu.

İSTANBUL, (DHA)- İKİZ, üçüz, dördüz çocukların toplumsal farkındalığını dile getirmeyi amaçlayan Çoğul Çocuklar Platformu, 2011’den bu yana 64 şehirde yüzlerce aileye ulaştı. Platformun Kurucusu Uzman Psikolog Danışman ve Terapist Aile Danışmanı Serpil Sare Emek, “TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 1.5 milyon ikiz, 10 bin 200 üçüz aile var dedi. Amacımız bu ailelerin yaşamsal sıkıntılarına değinebilmek çözümler üretebilmek ve herkesi aktif dahil etmek” dedi.

“ANNE VE BABALAR ÇOK YORULUYOR”

İkiz, üçüz ve dördüz gebelikler sonrası ebeveynlerin çok yorulduğuna dikkat çeken Serpil Sare Emek, “Adaletli bir şekilde çocuğuna hizmet, bakım, emzirme, sağlık ve eğitim hizmetlerini sunmak istiyoruz. Çocuklar büyüdükçe eğitim kalitesi ön plana çıkıyor. Bu anne babalar hem çocuklarına bakıp hem de çalışmak durumunda. Ailelerin psikolojisi burada ön plana çıkıyor. Anne, babalarımız çok yorgun. Burada biz dernek olarak aileyi bir bütün olarak ele almaya özen gösteriyoruz. Onlara bakım, sağlık, eğitim alanlarında destek olunması için bir çok belediye,kurum ve Aile. bakanlığı ile proje çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çoğul çocuk ebeveynlerinin aile büyüklerinden destek alması gerektiğine dikkat çeken Emek, “Anneanne, babaanne, hala ve teyzelerin duyarlılığını bekliyoruz. Anne ve babaya bir el olabilmek, onları anlayan bir yürek olabilmek çok büyük önem arz ediyoruz. Evladını dadıya,komşuya teslim etmek yerine anne ve babasına olan bağlanma sorunları yaşamaması için yakın aile üyesine teslim etmesi çok daha önemli” dedi.

Türkiye’de çoğul çocuklar günü olarak bir tarih belirlemek istediklerini ifade eden Uzman Psikolog Danışman ve Aile Terapist & Aile Danışmanı Serpil Sare Emek, platform olarak ailelerin beklentileriyle ilgili bakanlığa talepte bulunduklarını anlattı.Son olarak Mart 2019’da kabul edilen 0-2 yaş bebekli ailelere sosyal yardımlar için de teşekkür ettiklerini belirtti.

