Türkiye'de 150 gencin ölümünde "Mavi Balina" şüphesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu komisyon, "Mavi Balina" oyunu hakkındaki raporunu açıkladı. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Mavi Balina ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen ölümlerle karşılaşılması üzerine yaklaşık altı ay önce kurulan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, yaptığı çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlardan onlarca uzmanın görüşüne başvurdu.

Raporda, 150 civarında gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen "Mavi Balina" oyunu "Bu oyuna katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi istenmektedir. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca oyunu oynayanın kimseyle görüşmemesi, yüksek sesle müzik dinlemesi gibi aşamalar yer almaktadır. 50'nci günün sonunda da oyunu oynayana, son aşama olan 'yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme' komutu verilmektedir" şeklinde anlatılıyor.

Raporda "Bu oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj yaparak oyunda kalmaya zorladıkları belirtilmektedir. Neredeyse tüm dünyayı tehdit eden bu oyun bizim ülkemizde de ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin ivedilikle alınması, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir" denildi.