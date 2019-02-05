Türkiye’de 17 Noktaya Uçan Alman Havayolu İflas Etti

Almanya’nın en büyük havayolları şirketlerinden Germania iflas etti ve Pazartesi gecesi itibarıyla tüm uçuşlarını durdurdu. 1986’da kurulan ve filosunda 37 uçağı olan şirketten yapılan açıklamada, kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılamak için çabaların yetersiz kaldığını belirtilerek, “İflas başvurusundan başka çaremiz kalmadı." şeklinde bir açıklama yapıldı. Germania CEO'su Karsten Balke yaptığı açıklamada, “İflastan başka karar veremediğimiz için çok üzgünüz. Özellikle de çalışanlarımızın bu durumdan etkilenmesi bizi daha da üzdü. Yolcularımızın planladığı gibi uçamayacakları için de onlardan özür diliyorum” dedi.

Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyordu

Sektör kaynakları, son aylarda yaptıkları analizlerde Germania’nın geçen yaz akaryakıt fiyatlarındaki artış ve Euro'nun ABD doları karşısında değer yitirmesi nedeniyle ekonomik krize girdiğini, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli finansman seçeneklerini incelediğini, çok sayıda yatırımcının havayoluna taze para sağlamaya hazır olduğunu öne sürerek, uçuş operasyonlarında herhangi bir sorun beklenmediğini belirtmişlerdi. Çalışanlarının Ocak ayı maaşlarının ödenemediği şeklindeki söylentileri doğrulayan Germania yönetimi, dün yaptığı bir açıklamada ise şirketin borçlarını üstlenmeye hazır bir konsorsiyumla görüşmelerin tamamlamak üzere olduğunu ve tüm uçuşlarının planlandığı gibi gerçekleşeceğini öne sürmüştü. Bu yüzden dün gece ve bu sabah uçaklarına biletleri olan yolcular sürpriz iflas haberi sonrasında havalimanlarında kaldı. Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyan şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada, “Germania Hava Yolları’ndan bilet satın alanlar yürürlükteki yasalara göre bir hak talep edemezler.” denildi.