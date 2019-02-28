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"Türkiye'de 184 milyonun üzerinde tapu senedi var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı: - "Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor. Hisseli ve müstakil tapu örneklerine baktığımızda ise 184 milyonun üzerinde tapu senedi var"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor. Hisseli ve müstakil tapu örneklerine baktığımızda ise 184 milyonun üzerinde tapu senedi var." bilgisini verdi.

Adlı, yaptığı yazılı açıklamada, kat irtifakı, kat mülkiyeti geçişleri ve özellikle de intikal işlemleri nedeniyle tapu senetlerinin sayısında artış olduğunu belirtti.

Geçen yıl 406 bin 804 intikal işleminin gerçekleştiğini kaydeden Adlı, şöyle devam etti:

"Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2018 itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi. Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor. Hisseli ve müstakil tapu örneklerine baktığımızda ise 184 milyonun üzerinde tapu senedi var. Buna göre ülkemizde kişi başına ortalama 2,25 tapu senedi düşüyor."

- "Sektörün dijital döneme adapte olması gerekiyor"

Adlı, gayrimenkul sektörünün dijital döneme hızla adapte olması gerektiğini vurguladı.

Taşınmaz satış işlemlerinde son dönemde "web tapu, tapu takas, kredi kartı ile tapu harcı ve döner sermaye ödemeleri"nin farklı il ve ilçelerdeki işlemlerin TAKBİS ile herhangi tapu dairesinde yapılabilmesi gibi birçok güzel gelişmelerin yaşandığını kaydeden Adlı, "Hatta artık e-ipotek, e-haciz gibi uygulamalar var. Dijitalleşme süreci bizlerin çok yakında tapu dairesine gitmesine gerek kalmadan, tapu hizmetlerini alabilmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Mehmet Zeki Adlı tapu tapu senedi

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