HABER

"Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: - "Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var"

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var" dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Kurtulmuş, İskilip ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı.

Burada parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan ilk seçimin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin belediye seçimi olma özelliğini geride bırakarak genel seçim havası kazandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var. O zaman belediyeyi CHP'den aldığında, çöpler ve çukurlar vardı, gençler bunu hatırlamaz. İstanbul'dan kaldırımdan karşıya geçerken pantolonlarımızın paçasını çekerdik, çöp suları paçalarımıza bulaşmasın diye. Allaha çok şükür çok büyük hizmetler yapıldı. İstanbul bir dünya şehri, diğer şehirlerimizde aynı şekilde belediye hizmetlerinden çok büyük paylarını aldılar."

Geçen yıllarda Türkiye'nin büyük badireler atlattığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sandıklarda bir türlü yenemedikleri Tayyip Erdoğan'ı, Gezi Parkı'yla, 17-25 Aralık'la ve 15 Temmuz'la yenmek ve hükümeti yok etmek istediler. Sert kayaya çarptılar, milletin karşısında bütün hesapları dağıldı param parça oldular. Şimdi ne yazık ki başka bir şey denemeye çalışıyorlar. Bu seçimlerde AK Parti karşıtı bir ittifak oluşturmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki sandıklarda bu sefer başka bir yolla hükümeti devirmek istiyorlar. Bu millet ona müsaade eder mi? Siz yanımızda durdukça biz dünyanın bütün zalimlerine kafa tutarız."

Beka meselesinin gündeme gelmesinin muhalefeti rahatsız ettiğini anlatan Kurtulmuş, Gezi Parkı ve 6-7 Ekim olaylarına bazı siyasetçilerin destek verdiğini anımsattı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimleri Türkiye'nin bir beka meselesidir. Bunu söyledikçe, bazı muhalefet partilerinin, özellikle CHP'nin insanları bozuluyor. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. Bu ülkeyi, öyle şuna buna teslim edecek değiliz. Biz bu ülkeyi Suriye haline getirmeyi müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi param parça etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Birlik ve dirlik içinde hep birlikte güçlü Türkiye için yürüyeceğiz."

PARTNEROnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başkaOnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başka
Kılıçdaroğlu ve Akşener, ikinci ortak mitingi Aydın'da yaptıKılıçdaroğlu ve Akşener, ikinci ortak mitingi Aydın'da yaptı
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde 3 farklı noktanın açılışını yaptıEkrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde 3 farklı noktanın açılışını yaptı
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Çorum

En Çok Okunan Haberler

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Süleyman Soylu’dan muhalefetin iddialarına cevap

Soylu'dan sert açıklama! "Sokağa çıkamazdık"

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.