ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var" dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen Kurtulmuş, İskilip ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı.

Burada parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan ilk seçimin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin belediye seçimi olma özelliğini geride bırakarak genel seçim havası kazandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1994'ten bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var. O zaman belediyeyi CHP'den aldığında, çöpler ve çukurlar vardı, gençler bunu hatırlamaz. İstanbul'dan kaldırımdan karşıya geçerken pantolonlarımızın paçasını çekerdik, çöp suları paçalarımıza bulaşmasın diye. Allaha çok şükür çok büyük hizmetler yapıldı. İstanbul bir dünya şehri, diğer şehirlerimizde aynı şekilde belediye hizmetlerinden çok büyük paylarını aldılar."