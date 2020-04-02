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Türkiye'de 2 bin 456 yeni vaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 20:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, 2 Nisan itibarıyla ülke genelinde 2 bin 456 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 79 kişinin vefat ettiğini duyurdu.

Böylece toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, ölü sayısı 356'ya yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında 2 Nisan'a ait verileri açıkladı. Yapılan 18 bin 757 yeni testten 2 bin 456'sının sonucunun pozitif çıktığını bildiren Bakan, 79 kişinin de vefat ettiğini bildirdi. Böylece ülke genelinde toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, ölü sayısı 356'ya yükseldi.

2 Nisan itibarıyla yoğun bakım hasta sayısı bin 101, entübe hasta sayısı 783 ve iyileşen sayısı 415 olarak açıklandı.

Bakan Koca test sayısının bir gün öncesine göre 4 binin üzerinde artış gösterdiğini belirterek "Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" dedi.

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada ilk kez vaka ve ölümlerin illere göre dağılımını kamuoyuna açıklamış, tüm illerde vaka görülmesi üzerine il bazında veri açıklamama kararını değiştirdiklerini kaydetmişti.

Bakan, ölüm vakalarının yüzde 80'e yakınının 60 yaş üstü hastalarda kaydedildiğine dikkat çekerek bu yaş grubunun izolasyonunun önemine bir kez daha dikkat çekmişti.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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