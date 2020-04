Türkiye’de 20 Yaş Altındakilere Sokağa Çıkma Yasağı

Türkiye’de son 24 saatte 69 vefat gerçekleşmesi ve 2 bin 786 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam 425 can kaybı olduğunu ve 20 bin 921 vaka bulunduğunu açıklayan Koca, “Biz bir takım simülasyonlar yapıyoruz. Fakat biz salgının başındayız. Tekrarla söylüyorum, temas izolasyon ve sosyal mesafenin çok önemli olduğu, mümkünse herkesin evinden çıkmamasını istiyoruz” dedi. Koca, Türkiye’nin kötümser senaryosuyla kaç vaka ve ölüm beklediğine ilişkin verileri ise paylaşmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının hemen öncesinde kameralar karşısındaydı ve Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla ilgili kötü senaryosundaki vaka ve can kaybı sayılarıyla ilgili soru üzerine Türkiye’nin salgının henüz başında olduğu mesajını verdi.

Bir Bilim Kurulu üyesinde Corona virüsü tespit edildi

Koca, bugün ilk kez Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu’ndaki hocalarla telekonferans sistemiyle toplantı yaptı ve bakanlıkta bir araya gelmedi. Basın toplantısında ise Kurul üyesi bir hocada da pozitif test sonucu çıktığıyla ilgili iddiayı doğrulayan Koca, kimliği konusunda ise bilgi vermedi ancak salgınla ilgili artık psikolojik, sosyolojik boyutları itibariyle farklı branşlardan ikinci bir bilim kurulu oluşturabileceklerini de kaydetti.

Corona virüsüne enfekte sağlık personeli sayısında artış olduğunu kaydeden Koca, şehit ilan edilmeleriyle ilgili soru üzerine “Gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar” ifadesini kullandı.

İstanbul’da 1 kişi 16 kişiye bulaştırdı

Türkiye’de mevcut durumda 56 ilde corona virüsü nedeniyle vefat yaşandığını bildiren Koca, “Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte ya da hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul,” dedi.