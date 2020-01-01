HABER
  4. Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi

Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:07 | Son Güncelleme

ALTIN Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de 2018 yılında 27.1 olan altın üretiminin 2019 yılında, yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığını açıkladı.

Türkiye'de 2019 yılında 38 ton altın üretildi

ANKARA, (DHA)- ALTIN Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Türkiye'de 2018 yılında 27.1 olan altın üretiminin 2019 yılında, yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığını açıkladı.
AMD Başkanı Hasan Yücel, 2019 yılındaki altın üretimi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yücel, 2018 yılındaki 27.1 ton olan altın üretiminin, 2019 yılında yüzde 40'lık artışla 38 tona çıktığına dikkat çekerek, "2019 yılında yaşanan tüm tartışma ve olumsuzluklara rağmen altın üretiminde bu sıçramanın yaşanması, ülkemiz ve ekonomimiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Böylece 2013'deki 33.5 tonluk altın üretimi rekorunu egale ederek, altın üretiminde 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Böylece üreticiler olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, 2020 yılında da 45 tonun üzerinde bir üretimle yeni bir rekora ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.
'CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI'
Türkiye'de ilk altın üretiminin 2001 yılında başladığını belirten Yücel, "2000 yılında ülkemizde sıfır altın üretilirken, 2001 yılında 1.4 tonla başlayan altın üretimimiz sürekli artarak, 2013 yılında 33.5 tona çıktı. Ancak 2013 yılından sonra özellikle izin süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ve diğer etkenler nedeniyle üretim düşme eğilimine girdi. Bir önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak döneminde başlatılan 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile hükümetimizin aldığı önlemler ve verdiği desteklerle Türkiye'de altın üretimi 2017 yılından itibaren yeniden yükseliş trendine girererek, 2018 yılında 27.5 tona çıktı. 2019 yılında ise 38 tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu rekor sektörün umutlarını artırdı" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'DE 6 BİN 500 TON ALTIN VAR'
Yücel, yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton civarında olduğunun tespit edildiğini ve bunun şimdilik bin 100 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü, 338 tonunun ise üretilerek ekonomiye kazandırıldığını kaydetti. Yücel, "Türkiye, geleneksel alışkanlıklarına da bağlı olarak, kişi başına altın satın alımında dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Oysa kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye, önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60'ını rahatlıkla kapatabilir. Bunu gerçekleştirecek potansiyele, teknolojiye ve birikime sahibiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
Yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek hasta öğrencilerini ziyaret ettilerYılbaşında Noel Baba kostümü giyerek hasta öğrencilerini ziyaret ettiler
Malatya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralıMalatya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

Yılın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu

1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! İkramiye devretti

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

Fotoğraf İstanbul'dan! Kar ve dolu yağışı...

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı etkisini artırdı

Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı! 'Yüzmek için girmiştim' dedi

Boğulmak üzereyken kurtarıldı! 'Yüzmek için girmiştim' dedi

Iğdır'da kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü, sonra intihara kalkıştı

Yine aynı vahşet! Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.