HABER
  4. Türkiye’de 2019’da 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi

Türkiye’de 2019’da 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye’de geçen yıl 605 bin 310’u erkek, 575 bin 530’u kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi.

Türkiye’de geçen yıl 605 bin 310’u erkek, 575 bin 530’u kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. Yeni doğan erkek bebeklere en fazla "Yusuf", "Eymen", "Miraç", kız bebeklere ise "Zeynep", "Elif" ve "Defne" ismi verildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de geçen yıl 605 bin 310 erkek, 575 bin 530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1 milyon 180 bin 840 bebekten erkeklere en fazla "Yusuf", "Eymen" ile "Miraç", kız bebeklere de "Zeynep", "Elif" ve "Defne" ismi verildi. Geçen yıl doğan erkek bebeklere 8 bin 816 Yusuf, 7 bin 713 Eymen, 6 bin 857 Miraç ismi verilirken, kız bebeklere 13 bin 420 Zeynep, 8 bin 586 Elif, 6 bin 886 Defne ismi verildi. Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebeklerde en fazla verilen isimler arasında yer buldu. Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin ise kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında oldu.

Erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma" ilk sırada
Türkiye genelinde erkeklerde en fazla kullanılan birinci isim 2 milyon 737 bin 31 ile Mehmet oldu. Mehmet’i 2 milyon 68 bin 92 ile “Mustafa” ve 1 milyon 724 bin 223 ile “Ahmet" takip etti. Kadınlarda ise 2 milyon 678 bin 292 ile “Fatma” en çok kullanılan kadın isminde birinci olurken, 2 milyon 33 bin 814 ile “Ayşe”, 1 milyon 594 bin 873 ile “Emine" en fazla kullanılan diğer isimler oldu. Erkeklerde bu isimleri Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan takip etti. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erkeklerde "Mehmet", kadınlarda "Fatma" ismi yine ilk sırada yer aldı.

Üç metropol şehirde tercih yine Mehmet
Başkentte ve İzmir’de erkeklere Mehmet, Mustafa ve Ali, İstanbul’da ise Mehmet, Mustafa ile Ahmet, kadınlarda Ankara’da Fatma, Ayşe ve Emine, İstanbul’da Zeynep, Fatma ile Ayşe, İzmir’de ise Fatma, Ayşe ve Hatice isimleri ilk sırada yer buldu.

Bu isimler sadece bir kişide var
Türkiye’de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti. Çift isim olarak da Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan adları listelerde yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Erzincan’da 200 köy yolu ulaşıma kapalıErzincan’da 200 köy yolu ulaşıma kapalı
Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturduKar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

Uşak'ta ilkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

İlkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.