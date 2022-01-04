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Türkiye'de 2021'de 280 kadın öldürüldü

04.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, Türkiye'de 2021 yılında 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2021 Yıllık Veri Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'de 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Rapora göre 2021 yılında öldürülen 280 kadının 124'ü evli olduğu erkek, 37'si birlikte olduğu erkek, 24'ü tanıdık bir erkek, 21'i eskiden evli olduğu erkek, 16'sı akrabası, 13'ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13'ü babası, 11'i oğlu, 6'sı kardeşi, 3'ü tanımadığı birisi, 1'i de kendisini takip eden erkek tarafından öldürüldü. Raporda 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumunun ise tespit edilemediği belirtildi.

Kadınların çoğu evinde öldürüldü

Söz konusu kadınların 178'inin evinde, 33'ünün sokak ortasında, 12'sinin arazide, 10'unun iş yerinde, 9'unun arabada, 8'inin ıssız yerde, 6'sının otelde, 2'sinin apartman girişinde, 2'sinin parkta, diğerlerinin de kömürlük, baraka, okul önü, minibüs, evinin dışındaki tuvalet, avukatlık bürosu, fabrika, otopark, evinin önü, sağlık ocağı bahçesi gibi mekanlarda öldürüldüğü belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 yılında işlenen 280 kadın cinayetinde, öldürülen kadınların 33'ünün daha önceden polis ya da savcılığa şikayette bulunduğu ya da hakkında koruma kararı bulunduğuna dikkat çekti.

"Şüpheli kadın ölümlerindeki gerçeklik açığa çıkarılsın"

Platformun hazırladığı raporda şüpheli kadın ölümlerinin arttığı da vurgulandı. Raporda, "Yetkililerin görevlerini yerine getirmediğinin farkında olan faillerin kadın cinayetlerini şüpheli hale getirmeye başvurdukları" ifade edilen raporda, "Her şüpheli kadın ölümünde 'Ne oldu?' diye sormaya devam ediyoruz. Fakat bunun karşısında yetkililer bu sorulara cevap dahi vermemekte ısrarcı. Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz. Hiçbir kadın cinayetinin şüpheli bırakılmasına izin vermeye niyetimiz yok. Yetkililer görevlerini yerine getirsin, şüpheli kadın ölümlerindeki gerçekliği açığa çıkarsın" ifadeleri yer aldı.

DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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